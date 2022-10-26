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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيسود الظلام.. عاصفة شمسية قد تتسبب في انقطاع الإنترنت والكهرباء حول العالم

صدى البلد

أصبحت الحياة تعتمد بشكل كبير على الإنترنت والذي يربط العالم ببعضه في غضون لحظات، و لكن يتحدث بعض العلماء عن هبوب عاصفة شمسية قوية قد تتسبب في تعطيل الإنترنت في العالم و الكهرباء وذلك لتأثيرها على الأقمار الصناعية. 

عاصفة شمسية


ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن عاصفة شمسية قوية يتوقعها العلماء قد تحدث خلال الأيام المقبلة و لكن تكمن خطورة تلك العاصفة أنها ستفصل العالم وسيسود الظلام لأنها قد تؤثر على شبكة الإنترنت و الكهرباء لأنها ستؤثر على الأقمار الصناعية. 

 

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أوضحت الصحيفة أن عدد من العلماء أوضح ان الأمر حتى الآن لا يبدو واضحا بشكل كبير، و أن كل ما يتم نشره هي إجتهادات و نظريات علمية و لكن كلها توقعات يمكن تحققها على أرض الواقع في أحد الأايام . 


أشارت الصحيفة إلى أن بعض العلماء حضروا من تلك العاصفة، و يعتبر الكثير منهم أن تلك العاصفة قد تتسبب في إنتهاء الحياة على كوكب الارض لأنها سترب الأاقمار الصناعية و تضرب و لن تعمل شبكات الغنترنت و بالتالي سيعيش العالم في حالة من الإنقطاع التام عن بعضه . 


جدير بالذكر أن عدد كبير من العلماء يتحدثون في الوقت الحالي النتائج التي قد تحدث على الأرض بعد هبوب تلك العاصفة الشسية، و أن قد المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى الحذر من تلك العاصفة . 

الانترنت عاصفة شمسية الكهرباء الاقمار الصناعية شبكة الإنترنت و الكهرباء

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