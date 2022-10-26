سيسود الظلام.. عاصفة شمسية قد تتسبب في انقطاع الإنترنت والكهرباء حول العالم

أصبحت الحياة تعتمد بشكل كبير على الإنترنت والذي يربط العالم ببعضه في غضون لحظات، و لكن يتحدث بعض العلماء عن هبوب عاصفة شمسية قوية قد تتسبب في تعطيل الإنترنت في العالم و الكهرباء وذلك لتأثيرها على الأقمار الصناعية.

عاصفة شمسية



ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار"، فإن عاصفة شمسية قوية يتوقعها العلماء قد تحدث خلال الأيام المقبلة و لكن تكمن خطورة تلك العاصفة أنها ستفصل العالم وسيسود الظلام لأنها قد تؤثر على شبكة الإنترنت و الكهرباء لأنها ستؤثر على الأقمار الصناعية.



أوضحت الصحيفة أن عدد من العلماء أوضح ان الأمر حتى الآن لا يبدو واضحا بشكل كبير، و أن كل ما يتم نشره هي إجتهادات و نظريات علمية و لكن كلها توقعات يمكن تحققها على أرض الواقع في أحد الأايام .



أشارت الصحيفة إلى أن بعض العلماء حضروا من تلك العاصفة، و يعتبر الكثير منهم أن تلك العاصفة قد تتسبب في إنتهاء الحياة على كوكب الارض لأنها سترب الأاقمار الصناعية و تضرب و لن تعمل شبكات الغنترنت و بالتالي سيعيش العالم في حالة من الإنقطاع التام عن بعضه .



جدير بالذكر أن عدد كبير من العلماء يتحدثون في الوقت الحالي النتائج التي قد تحدث على الأرض بعد هبوب تلك العاصفة الشسية، و أن قد المؤشرات في الوقت الحالي تشير إلى الحذر من تلك العاصفة .