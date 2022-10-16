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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة إستوائية تجبر المئات من سكان الفلبين على ترك منازلهم

صدى البلد

قال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الأحد إن مئات السكان في جميع أنحاء "لوزون الشمالية" أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العاصفة الاستوائية "نينينج".


وأضاف المجلس - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إجلاء 960 شخصا من منطقة "2" بشكل احترازي للحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أن 350 شخصا يقيمون حاليا في 15 مركزا للإجلاء.


وأشار المجلس إلى تضرر 5357 شخصا أو 1472 أسرة وجميعهم من مقاطعة "كاجايان" حتى الآن من العاصفة القوية.


بدوره، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إن إدارته تراقب عن كثب تحركات "نينينج" كما أكد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع تداعيات العاصفة وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".


وأضاف ماركوس الابن أن موارد الحكومة ستستخدم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وخاصة الغذاء ومياه الشرب النظيفة والكهرباء، كما دعا المواطنين بالمحافظات الشمالية التي شعرت بآثار العاصفة إلى اتباع توجيهات وحدات الحكم المحلي.

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