وزير الصحة للنواب: توجيه رئاسي بإعداد مبادرة جديدة لدعم الصحة النفسية

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن إعداد مبادرة رئاسية جديدة لدعم الصحة النفسية في جميع المحافظات.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للرد على الأدوات الرقابية المقدمة من النواب: أن هناك توجيها رئاسيا بأهمية دعم مبادرة الصحة النفسية والتي لا تقل أهمية عن الصحة العضوية ،لاسيما في ظل وجود مشكلة في التعامل مع المرض النفسي في مصر.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المبادرة الرئاسية للصحة النفسية تستهدف زيادة عدد الأسرة بالصحة النفسية في المستشفيات. وقال: عايزين نغير مفهوم العلاج النفسي داخل المجتمع ،ونشتغل على بعض الحزم التأمينية الخاصة بذلك.

وشدد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار على الدور الذى تقدمه هيئة الاسعاف المصرية والتي تقدم خدمة نقل المريض إل المستشفى الحكومي بالمجان .وقال : لدينا 3100 سيارة اسعاف بخلاف 1664 نقطة اسعاف ثابتة على مستوى الجمهورية وكذلك سيارات حياة كريمة.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه يسعى لضم مستشفيات الصحة النفسية إلى منظومة التأمين الصحي، قائلا: الصحة النفسية لا تقل عن أهمية الصحة العضوية.



وأضاف عبد الغفار ، أن الأمراض النفسية تؤدى إلى ظواهر سلبية بالمجتمع مثل انتشار العنف والتحرش وغيرها، الأمر الذى يؤكد ضرورة الاهتمام برعاية الصحة النفسية.