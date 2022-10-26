مدبولي: دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديم دعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، لمنع تسريح العمالة، وذلك بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، حيث ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي، فى مؤتمر صحفى، إن هذه الحزمة، منها دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.

وكان رئيس الوزراء أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.