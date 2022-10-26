عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: دعم مالي للشركات المتعثرة بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقديم دعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، لمنع تسريح العمالة، وذلك بناءً على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، حيث ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي، فى مؤتمر صحفى، إن هذه الحزمة، منها دعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو، وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ 3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.

وكان رئيس الوزراء أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.

مدبولى مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حزمة حماية اجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء: علاوة استثنائية للعاملين 300 جنيه شهريا ورفع الأجور لـ3000 جنيه

اسم لن تتوقعه.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي أمام الزمالك بالسوبر

حوافز و أجور ومعاشات وعمالة وتموين.. 5 قرارات للرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين | التفاصيل الكاملة

يوم حزين على الدولار|الأخضر يهبط بقوة عالميا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شيرين عبدالوهاب تلغي متابعة حسام حبيب

قرار نهائي.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري

اشتري الآن الجرام يبدأ من 750 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

على خط المواجهة.. روسيا تفشل المخطط الأوكراني لسرقة الأسلحة

شكري ونظيره الجامبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية| صور

وزير الصحة: لا يوجد عجز في أسرة العناية المركزة

الرئيس السيسي: العلم يتصدر أولوية التنمية المستدامة في مصر

أبرزها تكافل وكرامة| مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة محدودي الدخل

مجهودات مكافحة الإدمان.. تقديم خدمات علاجية لـ21 ألف مريض بالمناطق المطورة مجانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب .. دينا تكشف عن أحدث تصميماتها | شاهد

هبة قطب تكشف عن جملة تصيب الرجال بالخوف

لاعبو كمال أجسام القوات المسلحة يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تكرم أوائل خريجى الجامعات المصرية

فيديو

محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يكشف تفاصيل جديدة

هدخل فى علاقة نسائية.. تصرف منة عرفة لو أصبحت رجل لمدة يوم

ضبطته متلبسا بخيانتها مع فتاة.. ما سر تغير شكل دنيا بطمة| فيديوجراف

مصر مش هتضيع.. أهم ما جاء في مداخلة السيسي على التليفزيون المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ