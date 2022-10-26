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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجمات كبيرة.. قراصنة روس يستهدفون الكنيست الإسرائيلي

روسيا وإسرائيل
روسيا وإسرائيل

قالت القناة "12" العبرية، يوم الأربعاء، إن قراصنة روس شنوا هجوماً إلكترونياً قبل أيام استهدف موقع الكنيست الإسرائيلي.

وذكرت القناة العبرية أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم قراصنة روس موقع الكنيست الإسرائيلي الإلكتروني، وتمكنوا من تعطيله لبضع دقائق، قبل أن يعود للعمل.

وقالت القناة العبرية إن "أجهزة التحكم في الكنيست الإسرائيلي تمكنت من تحديد موقع الهجوم والسيطرة عليه بسرعة وإعادة الوضع إلى طبيعته بعد وقت قصير".

وأوضحت القناة العبرية أن "الجهة المسؤولة التي تقف وراء الهجوم مجموعة قراصنة روسية مرتبطة بالاستخبارات الروسية".

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وقالت إن “حساباً عبر ”تلجرام" خاصا بمجموعة القراصنة الروس تضمن إشارة إلى الهجوم الذي نفذه ضد موقع الكنيست الإسرائيلي".

ووفق القناة، "كتبت المجموعة الروسية أنهم اختاروا هذا الهدف انتقاماً لموقف إسرائيل فيما يتعلق بأوكرانيا".

وأشارت القناة إلى وجود مخاوف في إسرائيل من تنفيذ هجوم سيبراني مماثل في يوم الانتخابات الإسرائيلية المقبلة مطلع الشهر المقبل.

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