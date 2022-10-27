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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| الشعبة: توصيات المؤتمر الاقتصادي تهدف للمنافسة في الأسواق داخليًا وخارجيًا..الرابطة | التوصيات تحدث انفراجة بالسوق

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة علي مختلف إصدارات شركة نيسان، والتي حصلت علي قبول من المواطنين المصريين، لما تحتوي عليه تلك الطرازات من مميزات، ومن هذه الأنواع سيارة نيسان صني موديل 2002، والتي تمتاز برخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي مجموعة متنوعة من السيارات الرياضية في فئة الكروس أوفر بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أبرزها كونا موديل 2022.

ينتشر في السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من إصدارات شركة كوبرا، ومن هذه الطرازات سيارة  كوبرا فورمينتور موديل 2022  التي نالت قبول المصريين لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة، حيث أن  شركة كوبرا للسيارات تابعة لشركة سيات الإسبانية.

يوجد في سوق السيارات الكويتي العديد من إصدارات شركة دودج للسيارات، حيث نالت سيارة دودج تشارجر  إعجاب الشعب الكويتي والمغتربين ، لما تمتلكه هذه السيارة من مميزات وتكنولوجيات حديثة تناسب فئتها السعرية ومستقبل صناعة السيارات، ومن هذه الطرازات سيارة دودج تشارجر موديل 2022.

تعتبر السيارة بيجو 3008 موديل 2022 واحدة من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “SUV” في السوق المصري، حيث تتميز بتصميمها الفاخر وتجهيزاتها الرائدة.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على أنواع مختلفة من إصدارات السيارات، حيث تناسب هذه الطرازات أذواق المواطنين المصريين واحتياجاتهم، وذلك لما تمتلكه هذه السيارات من مميزات أهمها، رخص ثمن السيارة وانخفاض استهلاكها للبنزين وصيانتها .

كشفت شركة مرسيدس بينز الألمانية رسمياً عن قرارها بمغادرة السوق الروسية نهائياً، وبيع جميع أصولها في البلاد إلى سلسلة تجار السيارات الروسية Avtodom، وجاء ذلك على هامش العرض الرسمي للشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، ان التوصيات التى اصدرها المؤتمر الاقتصادي ، مهمة للغاية وتأتى فى وقت نحتاج اليها.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان المؤتمر الاقتصادى فى حد ذاته هو نجاح كبير للدولة لان الجميع تحدث عن متطلبات الصناعة والمشاكل المتواجدة فى القطاع الاقتصادى المصرى .

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، التوصيات التي أصدرها المؤتمر الاقتصادي، تخدم الاقتصاد وتجعل هناك تسهيلات ، والتي نتوقع خلال الشهرين القادمين أن تأثيرها سيعود على قطاع السيارات بشكل ايجابي.

 

 

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