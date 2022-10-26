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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة تجار السيارات : توصيات المؤتمر الاقتصادي تحدث انفراجة بالسوق المحلي والقطاع

المستشار أسامة أبو
المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، التوصيات التي أصدرها المؤتمر الاقتصادي، تخدم الاقتصاد وتجعل هناك تسهيلات ، والتي نتوقع خلال الشهرين القادمين أن تأثيرها سيعود على قطاع السيارات بشكل ايجابي.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات ، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" انه من ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادي رفع الاعتمادات المستندية وهذا يحدث انفراجة كبيرة داخل السوق المحلى وقطاع السيارات.

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واوضح أبوالمجد ، ان الهدف الاساسى من المؤتمر الاقتصادى هو دعم الاستثمار والتوصيات التى خرجت منه تهدف الى جذب الاستثمارات الخارجية ، والتى تعتبر احد اهم الموارد الاقتصادية للدولة.

واكد رئيس رابطة تجار السيارات على ان التوصيات الخاصة بالمؤتمر ستعمل على تلاشى جميع القرارات السابقة التى كانت تضع قيود على المستوردين و استيراد السيارات لمصر .

وتابع أبوالمجد انه من الواضح ان المؤتمر أوصى بتوطين الصناعات فى مصر ، ولكن هذه المرة الوضع مختلف تماما وبالاخص بعد تواجد المجلس الاعلى لتوطين الصناعة ، بالاضافة الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر واشار لذلك عدة مرات الى اهمية تطوير الصناعة .

بالاضافة الى ان يكون الهدف فى تطوين الصناعة الفترة القادمة ، هو ان تكون مصر احد القلاع الصناعية وتصدير السيارات فى منطقة الشرق الاوسط بأكمله.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 توصيات المؤتمر الختامية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال “رشوان” ان المؤتمر الاقتصادي توصل لعدد من التوصيات وصلت الي ٢٠٠ توصية، لافتا ان الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات وتنفيذها.

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