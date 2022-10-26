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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص نيسان صني أوتوماتيك موديل 2002 ..صور

نيسان صني موديل 2002
نيسان صني موديل 2002

يمتلئ السوق المصري للسيارات المستعملة علي مختلف إصدارات شركة نيسان، والتي حصلت علي قبول من المواطنين المصريين، لما تحتوي عليه تلك الطرازات من مميزات، ومن هذه الأنواع سيارة نيسان صني موديل 2002، والتي تمتاز برخص ثمنها وانخفاض استهلاكها للوقود .

 نيسان صني موديل 2002

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مواصفات سيارة نيسان صني موديل 2002

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2002 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوه قدرها 92 حصان، وعزم اقصي للدوران 109 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 165 كم/ ساعة، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 39999كم.

 نيسان صني موديل 2002

تقدم سيارة نيسان صني موديل 2002 بتكيف، تكييف، ووسائد هوائية، ونظام مضاد للسرقة، وراديو ، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وaux ، وبلوتوث، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وازرعه بالمقود للتحكم في الضوء الأمامي والإشارات.

 نيسان صني موديل 2002

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2002 علي أحزمة أمان أمامية وخلفية، ووسائد هوائية، وصداد أمامي قوي لتلقي الصدمات وعدم تأثر الركاب بالصدمة.

 نيسان صني موديل 2002

تمتلك سيارة نيسان صني موديل 2002 فوانيس ضباب أمامية ، وإضاءة أمامية ، وإضاءة خلفية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان .

 نيسان صني موديل 2002

سعر سيارة  نيسان صني موديل 2002

تتوافر سيارة  نيسان صني موديل 2002 بسعر 135 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

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