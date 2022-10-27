عاصي الحلاني: إذا سمحت الظروف الوليد سيتواجد معي في حفل دار الأوبرا

كشف المطرب عاصي الحلاني عن إمكانية مشاركة أبنه الوليد معه بمهرجان الموسيقى العربية حيث أعتاد ان يتواجد معه في الحفلات السابقة.

وقال عاصي الحلاني في تصريحات ل"صدى البلد": مشاركة الوليد ابني في حفل الاوبرا اكيد يسعدني جدا واللقاء مع جمهور دار الأوبرا شرف كبير واذا سمحت الظروف لتواجد الوليد سيكون شئ جميل ورائع جدا.

أعرب المطرب الكبير عاصي الحلاني عن سعادته بمشاركته المتتالية بمهرجان الموسيقى العربية.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد:"المشاركة المتتالية بمهرجان الموسيقي العربية شئ يدعو للفخر والسعادة لأنه المهرجان الأعرق والأكبر ويبقي مسرح دار الأوبرا المصرية أمل وحلم لكل النجوم لأنه مسرح عريق وتاريخ حافل من الفن والابداع لذلك أنا فخور وسعيد جدا بالمشاركة الدائمة بالمهرجان و الدورة 31 بمهرجان الموسيقي العربية وأنا اعتبره عيد للفن والابداع وملتقى المبدعين العرب.



بدات مراسم حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بكلمة لمدير المهرجان، والمؤتمر ثم ألقت وزيرة الثقافة كلمتها وأعلنت انطلاق الفعاليات كما كرمت وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 16 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى، بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير وهم اسم الموسيقار الراحل علي اسماعيل ، اسم الناقد والمؤرخ الموسيقى الراحل الدكتور زين نصار استاذ النقد الموسيقى بالمعهد العالى للنقد الفنى باكاديمية الفنون وعضو اللجنة العلمية بالمهرجان ، الفنانة صفاء أبو السعود ، الفنان راغب علامة ( لبنان ) ، الموسيقار مودي الإمام ، الموسيقار يعقوب الخبيزي ( الكويت ) ، الفنان أحمد الجميري ( البحرين ) ، الشاعر شوقي حجاب ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار حسين فوزي ، عازف الناي عاطف إمام ، الموسيقار الدكتور ماجد عسكر الباحث الدكتور صالح رضا ، الباحث الدكتور نبيل الدراس ( الأردن ) ، الدكتورة رشا طموم استاذ بقسم النظريات والتاليف الموسيقى بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية بالمهرجان ، فنان الخط العربي محمد يوسف عبد اللطيف المغربي الذى يقام معرضاً لابداعاته بقاعة صلاح طاهر.