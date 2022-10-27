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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري الأبطال كان قاسياً.. تعليق مثير من تشافي على وداع برشلونة التشامبيونزليج

تشافي
تشافي

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكة القدم بنادي برشلونة إن دوري أبطال أوروبا كان قاسيا على فريقه وذلك عقب توديعه رسميا.

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وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في خامس جولات البطولة في ملعب كامب نو ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتأكد رسميا انتقال برشلونة للعب في الدوري الأوروبي في النصف الثاني من الموسم الجاري، فيما تأهل بايرن ميونيخ وإنتر ميلان للدور التالي.

وودع فيكتوريا بلزن التشيكي البطولات الأوروبية كافة.

وتحدث تشافي عقب المباراة للصحفيين قائلا: "حظينا بمجموعة صعبة، البطولة كانت قاسية علينا".

وتابع "بايرن كان أفضل منا، لا يمكن أن نقول أكثر من ذلك، لعبوا بأكثر كثافة وحدة عنا".

وأردف "لأول مرة أشعر بهذا الشعور في الموسم الجاري، بأننا لم ننافس، أعتقد أننا تأثرنا ذهنيا بسبب مباراة إنتر ميلان الأخيرة".

وأكمل "ودعنا البطولة بسبب أخطائنا، في الموسم الماضي لم نتأهل لدور الـ16 لأننا لم نقدم كرة قدم، لكن الموسم الحالي التأهل كان في أيدينا".

وعن الجماهير قال: "كانوا رائعين ودعمونا لآخر دقيقة، أقل شيء نقدمه لهم هو الذهاب إليهم عقب المباراة وشكرهم".

تشافي هيرنانديز برشلونة دوري ابطال أوروبا بايرن ميونيخ كامب نو

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