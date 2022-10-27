حسن محمد علام: الفساد الإداري يلعب دورا كبيرا في البناء المخالف

أكد الدكتور حسن محمد علام رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أن الفساد الإداري يلعب دورا في البناء المخالف، مضيفا أن التربة في مدينة الإسكندرية تحتاج للدراسة قبل البناء عليها.



وأضاف حسن علام، في حوار مع الاعلامي ابراهيم عيسى، مقدم برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الأربعاء، أن لعلاج هذه الظاهر يجب تطوير عملية مجابهة الفساد، من محاربة الفساد إلى منع الفساد، لافتا إلى أن عملية التصالح في مخالفات البناء يجب أن تكون مدروسة.

لا يجب التصالح في جميع حالات مخالفات البناء



وتابع أن لا يجب التصالح في جميع حالات مخالفات البناء، مؤكدا أنه من الضروري مراجعة الموقف القانوني للعقار قبل الشراء.



