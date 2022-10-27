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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أم الطرشة| يسرا اللوزي تتعرض للتنمر.. ونجوم الفن: أمراض نفسية

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

تعرضت  الفنانة يسرا اللوزي للتنمر من جديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة لأحد التعليقات  عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ويصفها ب"أم الطرشة".

وعلقت: «عملت بوست توعية لسرطان الثدي، وده كان أحد التعليقات.. حبيت أعرفكم بس إني مش هرد خالص.. هسيبلكم الموضوع ده! شكرًا».

نجوم الفن يدعمون يسرا اللوزي

حرص نجوم الفن على دعم يسرا اللوزي وكتبت كندة علوش: أستغفر الله العظيم مش عارفة ده سواد ولا مرض ولا إيه اللي يخلي حد يفكر أو يكتب كده.

فيما كتبت ايمي سمير غانم:" لقيت عندي فولو من الشخصية الغريبة دي فعملتله بلوك، وفي كل صلاة حسبي الله ونعم الوكيل.
فيما كتبت هدى المفتي:" متزعليش نفسك أمراض نفسية".

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المحكمة

وكانت قد شاركت الفنانة يسرا اللوزى ، متابعيها بـ صورة لها من كواليس فيلم المحكمة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت يسرا اللوزى  قائلا “ من كواليس فيلم المحكمة ”.

يذكر أن تصدرت الفنانة يسرا اللوزي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب الخلط بينها في صورة وبين الفنانة أروي جودة.
 

وعلق رواد السوشيال ميديا علي الخلط بين كل من يسرا اللوزي وأروي جودة، وأنه يوجد اختلاف في شكلهما، ولا يوجد إمكانية للخلط بينهما، وجاءت التعليقات عبر “تويتر”، كالاتي:
 

وتتميز الفنانة يسرا اللوزي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بانوثتها و اناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يسرا اللوزي
سمير غانم إيمي سمير غانم الفنانة يسرا اللوزى السوشيال ميديا انستجرام

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