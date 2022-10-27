عاجل
وان بلس تحدث هذه الهواتف إلى أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم أسعار النفط تقفز 3% بدعم ارتفاع الصادرات الأمريكية وهبوط الدولار رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جزء من توصيات المؤتمر الاقتصادي.. ومحافظ البنك المركزي: حزمة متكاملة من السياسات والتدابير المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني حسين متغيب عن منزله بمحافظة الشرقية.. وأسرته تناشد المسئولين وأهل الخير لمواجهة حروب الجيل الخامس.. برلمانية تكشف ملامح مشروع قانون الهيئة الوطنية للوعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور السفير الياباني.. وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال تبطين ترعة بانوب بديروط

وزير الري يتفقد أعمال
وزير الري يتفقد أعمال تبطين وتأهيل الترع بديروط

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والسفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان بالقاهرة أعمال تأهيل ترعة بانوب بمركز ديروط والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري والإدارة العامة لري أسيوط ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري .. جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم لتفقد بعض مشروعات الري بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
رافقهم خلال الجولة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي أعضاء مجلس النواب والنائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسام طاهر نائباً عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والمهندس حاتم مختار رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط والمهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط.
حيث بدأ الوزير ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال تأهيل ترعة بانوب بمركز ديروط ضمن عملية تأهيل ترع (بانوب – البسيوني – عواجه – المحيط – بني غالب – جنابيه باقو ر الثانية) والتي يشرف عليها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط بإجمالى تكلفة  16.28 مليون جنيه وتابع نسب التنفيذ.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يعد أحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لافتًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشداً المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

وزير الري يصل أسيوط لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة

وزير الري: لم ولن يشعر أي مواطن على أرض مصر بعجز مائي

انطلاق مبادرة «دكان الفرحة» لتوزيع الملابس على طلاب جامعة أسيوط مجانا

أسيوط.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تسليم أجهزة عرائس ومستلزمات منزل للأسر الأولى بالرعاية

بمشاركة 200 طالب.. جامعة أسيوط تطلق زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة بمراكز المحافظة

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة جهود مواجهة ظاهرة حرق المخلفات الزراعية

طلاب معاهد أسيوط الأزهرية يؤدون صلاة الكسوف.. فيديو وصور


وأشار وزير الموارد المائية والري إلى مجهودات الوزارة في مجال تأهيل الترع على مستوى الجمهورية حيث تم بالفعل نهو تأهيل 6110 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3884 كيلومتر أخرى منوهًا إلى أن مشروع تأهيل الترع مستمر وبشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادى للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والرى فضلا عن الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
وأضاف الوزير إنه في مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" انتهت الوزارة من تأهيل ٢٧١٨ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٨٧٣ كيلومتر أخرى بزمام مراكز وقرى حياه كريمة موضحًا أنه تم تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالى تلك القرى.
من جانبه أوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الترع الجاري تأهيلها بنطاق المحافظة 353 ترعة منهم 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه تم الانتهاء من 307.945 كم بنسبة تنفيذ بلغت 55.92% كما يجري تأهيل وتبطين 127 ترعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم تم الانتهاء من 227.498 كم بنسبة 62.47% بتكلفة تبلغ مليار و240 مليون جنيه مشيراً إلى أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه الدولة متمثلة في وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة "نقلة حضارية" تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة بالإضافة إلى تبطين الترع التي تتفرع من نهر النيل بهدف تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه وحل مشاكل المزارعين بالقرى والنجوع مشدداً على المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية لتنفيذ الأعمال والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى تفقده العديد من أعمال تبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ لهذه المشروعات وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع ومتابعة نسب التنفيذ وفقًا للمواصفات.

IMG-20221027-WA0059
IMG-20221027-WA0059
IMG-20221027-WA0060
IMG-20221027-WA0060
IMG-20221027-WA0058
IMG-20221027-WA0058
IMG-20221027-WA0057
IMG-20221027-WA0057
IMG-20221027-WA0056
IMG-20221027-WA0056
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط وزارة الموارد المائية و الرى تبطين الترع تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية بأسيوط قناطر ديروط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 27-10-2022

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

عاجل.. البنك الأهلى يطرح شهادة بلاتينية 3 سنوات بعائد سنوى 17.25%

مسجلا 22.33 جنيه في البنك الأهلي.. سعر الدولار اليوم بعد رفع سعر الفائدة

الحق بيع| ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

يناقشه البرلمان قريبا.. مشروع قانون يحدد ضوابط سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة

بنك مصر يرفع عائد شهادة «القمة» ليصل إلى 17.25% سنويًا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

وزير الري: لم ولن يشعر أي مواطن على أرض مصر بعجز مائي

وزير الري يصل أسيوط لتفقد مشروع قناطر ديروط الجديدة

أسعاره تبدأ من 25 جنيهًا.. قرية بأسيوط تنافس الصين في صناعة «الكوتشي» |شاهد

بمشاركة 470 معدة.. محافظ أسيوط ورئيس شركة مياه الشرب يشاركان طوارئ الأمطار

انطلاق مبادرة «دكان الفرحة» لتوزيع الملابس على طلاب جامعة أسيوط مجانا

أسيوط.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل

محافظ أسيوط يشهد احتفالية تسليم أجهزة عرائس ومستلزمات منزل للأسر الأولى بالرعاية

بمشاركة 200 طالب.. جامعة أسيوط تطلق زيارات ميدانية لمشروعات حياة كريمة بمراكز المحافظة

ترشيحاتنا

إجلاء عشرات الآلاف وهجوم على منشأة للطاقة.. ماذا يحدث في خيرسون الأوكرانية؟

ثوابها عظيم في الدنيا والآخرة.. صدقة جارية غير تقليدية يغفل عنها الكثيرون

الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية.. فيديو

أكبر مكاسب يومية فى 2022.. البورصة تربح 25.5 مليار جنيه ومؤشرها يقفز 4.92%

رسميا.. الرياض تستضيف كأس السوبر الإسباني للموسم الثاني على التوالي

كيف نجحت الدولة في ربط التعليم بإحتياجات سوق العمل في عهد السيسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملائكية.. ياسمين صبري تفاجئ متابعيها بظهورها الأخير| شاهد

بلوك جريء.. زوجة خالد سليم تثير الجدل بظهورها | شاهد

الجيش الثانى الميدانى ينظم إحتفالية لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

رجيم بدون حرمان.. نظام غذائي ينحت قوامك

فيديو

تغطية خاصة.. الدولار يتجاوز الـ 22 جنيها ومفاجأة في سعر الذهب (فيديو)

تغطية خاصة.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة والبنوك تطرح شهادات جديدة (فيديو)

ابوها تبرأ منها.. انسحاب مؤلف "الضاحك الباكي" على الهواء بسبب ممثلة شهيرة

هل سافرت شيرين عبد الوهاب للعلاج في الخارج؟.. محاميها يوضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة:عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ