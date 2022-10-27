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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بالأيدي في جلسة النواب العراقي خلال التصويت على حكومة السوداني

العراق - علم
العراق - علم

 

أفادت قناة العربية بوقوع اشتباك بالأيدي خلال جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة.

وفي سياق متصل ؛ قال رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني أمام البرلمان: فريقنا الوزاريَّ سيتصدى للمسؤولية في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تحولات وصراعات سياسية واقتصادية كبيرة

وأضاف السوداني: بلدنا يعاني من أَزمات متراكمة كان لها أشدُ الأثر الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي

وتابع : نعِد شعبنا وعداً صادقاً ببذل غاية المجهود وأقصى ما نملك من أجل النجاح في رفع هذه الآثار بروحٍ تليق بشجاعة العراقيين

واستطرد السوداني: نسعى لضمان التعاون الوثيق بما يضمن دوراً تشريعياً ورقابياً يستحقه شعبنا الذي حمّلنا وأياكم أمانة تمثيله

واردف السوداني: علينا أن نتعاضد لتطوير عمل وفاعلية هيئات الدولة الرقابية وتعزيز قدرات الصحافة الوطنية الحرّة للقيام بدورها

وواصل قائلا : حكومتنا تحرص على زيادة قدرة وفعالية الحكومات المحلية

واستكمل السوداني: حكومتنا تحرص على إيجاد حلول مستدامة للملفات مع إقليم كردستان من خلال شراكة حقيقية تقوم على الحقوق والواجبات وضمان وحفظ استقلال القضاء كما نصَّ على ذلك الدستور

وقال السوداني أيضا : برنامجنا سيتضمن سياسات وإجراءات حازمةً لمكافحة الفساد حيث نعتقد جازمين ببناء اقتصاد عراقي قوي قادرٍ على تحقيق التغيير النوعي في الخدمات وخلق فرص عمل كثيرة ويفسح أبواب الاستثمار على مصراعيها

وتابع السوداني: فريقَنا الوزاري سوف يطبق جملةً من المبادئ للعمل على بناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين في الحاضر والمستقبل

وواصل :المبادئ التي سيطبقها فريقَنا الوزاري يتضمن إيقافُ التدهور الذي يعصف بمختلف القطاعات

وزاد السوداني: التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي عن طريق تحديث عمل الاقتصاد من خلال رعاية الحكومة لمحرك اقتصادي مهم يرتكز على استثمار إبداعات الطاقات الشابة

كما أكد السوداني  على خلقُ طفرة نوعية في بناء الخبرات ورأس المال البشري والقدرات المؤسساتية مضيفا السوداني: سنحاول الإستفادة من التجارب الناجحة حول العالم التي اختبرت ظروف العراق نفسها

وختم السوداني حديثه : مسعى حكومتنا البدء باستثمار الطاقات البشرية وتطوير ها  أولى منهاجنا أهميةً إعادة النازحين الى منـاطق سكناهم والاهتمام بحقوق الانسـان وتمكين المرأة
وستتولي حكومتنا  الرعاية اللازمة والدعم لقواتنا المسـلّحة و قوى الأمن الداخلي بكلِّ مسمياتها وتشكيلاتها

كما تعهد السوداني قائلا: أعاهد الشعب العراقي العظيم وعلى رأسهم المرجعية_العليا الرشيدة أنْ أكون عوناً للشـــعب العراقي في كلِّ رقعة بعراقنا الحبيب

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