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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد... روبي وأبطال "جروب الماميز" يحتفلون بانتهاء التصوير

جروب الماميز
جروب الماميز

احتفل منذ قليل صناع وأبطال فيلم "جروب الماميز" بالانتهاء من التصوير وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالعمل .

وحضر من أبطال العمل روبي و محمود حافظ و يسرا اللوزي و محمد ثروت و دارين حداد ومنتج العمل محمد رشيدي ومخرج العمل عمرو صلاح وقد تم التفاف الجميع حول تورته الاحتفال والنقاط الصور التذكاريه وسط أجواء من الفرح والسعاده بالانتهاء من تصوير العمل ويدور العمل في أطار كوميدي أجتماعي.

يذكر إنه في أول سبتمبر الماضي، بدأ تصوير أولى مشاهد فيلم "جروب الماميز" الذي يضم مجموعة كبيره من نجوم الفن وذلك داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل.

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روبي و محمود حافظ يبدآن تصوير أولى مشاهد جروب الماميز

وحضر أول يوم التصوير بطلة العمل النجمة روبي والنجم محمود حافظ ومنتج العمل محمد رشيدي والمخرج عمرو صلاح وكانت اولي المشاهد الذي تجمع بين روبي ومحمود حافظ .

"جروب الماميز" بطولة كلا من روبي و غاده عادل وريم مصطفي و بيومي فؤاد و محمود حافظ وتأليف غادة عبد العال وايهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح .

وقد صرح "رشيدي" أنه من المقرر تصوير الفيلم خلال الأيام القادمة داخل العديد من اللوكيشنات المختلفة داخل القاهرة وخارجها وان الفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي وسيلاقي إعجاب نسبة كبيرة من المجتمع العربي .

 

جروب الماميز يسرا اللوزي عمرو صلاح محمد ثروت محمود حافظ محمد رشيدي

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