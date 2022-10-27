باحث مصري يشارك في مشروع الدماغ الأزرق بسويسرا.. فيديو

قال الدكتور مروان عبد اللاه المهندس المصري المشارك في مشروع الدماغ الأزرق بسويسرا، إن "فكرة الدماغ الأزرق، تعتمد على محاولة إيجاد بديل أو طريقة لتفسير تجارب باستخدام التكنولوجيا عبر أجهزة الحاسب الضخمة لمحاكاة المخ.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"،:" هذا المشروع يعمل فيه نموذج موحد من خلال تجميع الداتا من أكثر من معمل، ويبنى منها نموذج، ويتم تكبيره تدريجيا، وفي البداية تم عمل نموذج للعمود الخاص بقشرة المخ".

وأكمل: "جزء أقل من سن الدبوس يتم عمل تجارب عليه، وبدأنا في تكبيره بشكل كبير ليكون معنا العديد من الأجزاء من المخ، ونحصل على داتا من المعمل ونضيها للنموذج الذي يكبر بشكل مستمر".

