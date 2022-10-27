تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 739 شاحنة و 620 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6200 طن بضائع ، 407 شاحنة 599 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45800 طن بضائع ، 332 شاحنة و21 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Champion وعلى متنها 39 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس . كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1352 راكب بموانيها .

