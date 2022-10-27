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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 52000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 739 شاحنة و 620 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6200 طن بضائع ، 407 شاحنة 599 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 45800 طن بضائع ، 332 شاحنة و21 سيارة  . 


واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Champion وعلى متنها 39 الف طن فوسفات متجهة للهند والسفينتين الحرية2 ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية2 ودليلة وغادرت السفينتين الرياض وبوسيدون اكسبريس . كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1352 راكب بموانيها .
 

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