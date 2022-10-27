تحت الدراسة.. تصميم جديد لـ اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة في مصر| تفاصيل

أكد علي الوزارن المدير التنفيذي بالشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، أن هناك مقترحا لـ شكل جديد من اللوحات المرورية المؤمنة لكنه مازال في مرحلة الدراسة ولن يتم تنفيذه حاليا.

وقال الوزارن في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد " :" تصميم اللوحة المعدنية المقترحة أطول ومشابه لأغلبية اللوحات المعدنية في مختلف أنحاء العالم خاصة الدول الأوروبية".

وتابع :" أبعاد اللوحة المقترحة مماثلة لأبعاد لوحات دول الاتحاد الأوروبي "، مضيفا:" تمت اضافة شريحة ذكية عبارة عن تكنولوجيا جديدة في اللوحة المعدنية المقترحة مماثلة للملصق الالكتروني تحمل كافة بيانات السيارة ورقم الشاسيه واللون ".

وأكمل علي الوزارن:" التكنولوجيا الجديدة التي تمت إضافتها للوحة المعدنية المقترحة أفضل من الملصق الإلكتروني، وأنظمة الرادار والكاميرات تستطيع أن تلتقط البيانات من سرعة مرتفعة تصل لـ 260 كيلو مترا".

ولفت الوزارن :" في حالة طمس الأرقام والحروف في اللوحة المعدنية المقترحة يمكن التقاط كافة بيانات السيارة من خلال التكنولوجيا الجديدة المضافة للوحة".