عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل افتتاح وحدة فرم وتعقيم النفايات لتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية

صدى البلد

كشف الدكتور محمود فؤاد المدير  التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، تفاصيل افتتاح وحدة فرم وتعقيم النفايات لتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية.

وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" مستشفى شفاء الأورمان افتتحت وحدة فرم وتعقيم النفايات لتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث".

وأشار إلي أن وحدة تعقيم النفايات جاءت كتبرع من إحدى الشركات الوطنية داخل مصر، لدعم مساعي المستشفى نحو تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكمل:" افتتاح الوحدة تضامن مع مؤتمر المناخ  كوب 27 في شرم الشيخ مطلع نوفمبر القادم، مضيفا:"  مفرمة النفايات الحديثة تتماشى مع المتغيرات العالمية في الحفاظ على البيئة، وتأتي كخطوة مهمة تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27"..

مستشفى شفاء الاورمان شفاء الاورمان شرم الشيخ الأورمان معايير الجودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4000 جنيه شهريًا وانت في بيتك .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2022

سعر جرام الذهب بعد ارتفاع الدولار اليوم الخميس

بعد زيادة الدولار .. ارتفاع الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

زيادة 62 جنيها للجرام.. أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

الاستغناء عن 6 لاعبين .. طلبات كولر من الخطيب لتدعيم صفوف الأهلي

انخفاض كبير في أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الأمريكي عالميا

ترشيحاتنا

السفارة المصرية في غينيا الاستوائية تنظم فعاليات "الطريق إلى شرم الشيخ"

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 28 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي

هل سماع سورة الكهف ليلة الجمعة يغني عن قراءتها أربعون يوما ؟

قلب واحد..استاد هزاع بن زايد يتزين بعلم مصر استعدادا للقاء السوبر.. فيديو

مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية يلتقي ووزيري الخارجية والطاقة التنزانيين

سفير مصر في بروكسل يفتتح أعمال منتدى الأعمال المصري البلجيكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انسحب بسببها محمد الغيطي من الهواء..من هي عبير الشرقاوي ولماذا اعتزلت التمثيل؟

مشروب خارق.. كوب منه يحرق الدهون الثلاثية ويساعد في إنقاص الوزن

خاص| من اليونان للعالم.. قصة الطبيب إيفانجيلوس فيازيس وثورة علاج الأسنان

تخطى الربع مليون جنيه.. فستان يسرا يثير الجدل

فيديو

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

موعد تحسن الطقس وأماكن سقوط الأمطار وسيول بهذه المناطق ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ