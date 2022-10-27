كشف الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، تفاصيل افتتاح وحدة فرم وتعقيم النفايات لتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية.

وأوضح فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" مستشفى شفاء الأورمان افتتحت وحدة فرم وتعقيم النفايات لتطبيق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث".

وأشار إلي أن وحدة تعقيم النفايات جاءت كتبرع من إحدى الشركات الوطنية داخل مصر، لدعم مساعي المستشفى نحو تطبيق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

وأكمل:" افتتاح الوحدة تضامن مع مؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ مطلع نوفمبر القادم، مضيفا:" مفرمة النفايات الحديثة تتماشى مع المتغيرات العالمية في الحفاظ على البيئة، وتأتي كخطوة مهمة تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27"..