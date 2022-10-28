خلال مهرجان الموسيقى.. رامي عياش لجمهور الإسكندرية: أنتم محترمون ومثقفون

أحيي الفنان اللبناني الكبير رامي عياش حفلا غنائيا في الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31 بقيادة المايسترو مصطفى محمود، بدار أوبرا الإسكندرية.

وفي بداية الفاصل قدم عياش التحية لجمهور الإسكندرية مرددا"أنتم جمهور محترم ومثقف وشرف لأي فنان يغني أمامكم”. ثم قدم أغنية"الناس الرايقة "وسط تفاعل وتصفيق حار من الجمهور.

ثم تغني بمجموعة متميزة من أجمل أغانيه بالإضافة إلي بعض ألحان زمن الفن الجميل منها الشباك، خليني معاك،حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولي عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح وغيرها.

وبالفاصل الأول من الحفل قدم نجوم الأوبرا باقة متنوعة من روائع الطرب الأصيل منها موسيقي "نبتدي منين الحكاية" أداء الفرقة الموسيقية، بلغوه،اصحي يا حلوة اداء الفنان مؤمن خليل..بكرة تعرف،يالأسمراني أداء الفنانة رضوي سعيد..قلبي ومفتاحه،جميل جمال،يا زهرة في خيالي أداء الفنان وليد حيدر.

ويواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية ال٣١ تقديم حفلاته على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فني غدا الجمعة الموافق ٢٨من أكتوبر للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمشاركة الفرقة القومية العربية للموسيقي ونجوم الأوبرا الفنانة أميرة سعيد،والفنان سعيد عثمان، والفنان أحمد عصام والفنان سامح منير.