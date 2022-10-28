خبير: الدولة تعمل على إعادة التوازن للاقتصاد المصرى

تحدث الدكتور إبراهيم مصطفى عن تفاصيل الازمة الاقتصادية بداية من كورونا وصولا للاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.

وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن الدولة تعمل على إعادة التوازن للأقتصادى المصرى بعد عددا من الازمات التى أثرت مثل كورونا والحرب الروسية الاوكرانيةز

وأضاف الخبير الاقتصادى، ان ازمات الفترة الماضية ضغطت بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى ارتفاع تكلف الاستيراد، واسعار المنتجات نتيجة التضخم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية وضعت خارطة طريق للاقتصاد خلال المؤتمر الاقتصادى ومن ثم صدر عددا من القرارات، بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى

التوصل لاتفاق



وأعلنت الحكومة التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل.

ويتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" كما سيتيح الاتفاق للحصول على حزمة تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.