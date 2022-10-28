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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حوت منتفخ على شاطيء كولومبيا يثير الجدل والذعر

الحوت المتنفخ
الحوت المتنفخ

أثار حوت نافق الجدل بين المواطنين و ذلك بسبب إنتفاخ بطن الحوت ، و قد جرفته المياه على أحد الشواطئ في كولومبيا و لكن حجم الحوت الضخم أثار الجدل بين المواطنين و أشاروا إلى أن بطنه المنتفخة تلك قد تتسبب في تلوث كبير على الشاطئ . 


وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن حوت ضخم نافق جرفته المياه على شاطئ في كولومبيا أثار إهتمام المواطنين على الشاطئ، و ذلك بسبب حجمه الضخم الذي بلغ 5 أقدام و إنتفاخ بطن الحوت كان مثيرا للغاية بالنسبة للرواد . 

انفجار وتلوث

اشارت الصحيفة إلى أن الحوت يبدو أنه كان نافقا منذ أيام لذلك انتفخت أمعائه و أدى ذلك إلى إنتفاخ بطنه ، و اشار الرواد إلى أن تحلل امعاء ذلك الحوت قد ينتج عنه إنفجاره في أي لحظة ما قد يتسبب في حدث كارثة في ذلك المكان . 

 

الحوت المنتفخ


أوضحت الصحيفة، أن ذلك الحوت ليس الأول و لكن تم الإبلاغ في عام 2004، عن حوت نافق على أحد الشواطئ تسبب إنفجاره في تلوث الشاطئ بأكمله و تم إغلاق ذلك الشاطئ أمام المواطنين لمدة عام للتخلص من أثار ذلك الإنفجار. 


جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي قاموا بتداول صور الحوت النافق ذو البطن المنتفخ على نطاق واسع و حذروا من التواجد في تلك المنطقة في الأيام المقبلة لتفادي ما حدث في تايوان بسبب حوت نافق كان على أحد شواطئها و انفجر.

حوت نافق شواطئ منتفخ تلوث كولومبيا

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