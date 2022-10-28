حسين خضر: ألمانيا تعاني من أزمة طاقة ونقص في زيوت الطعام والحبوب

قال حسين خضر نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، إن المانيا تأثرت مثل أي دولة في العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح خضر خلال برنامج "مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى،: " عندما بدأت المانيا تتعافى من تداعيات أزمة كورونا جاءت الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تأثير كبير على معظم دول العالم وعلى رأسها ألمانيا ، وكان هناك مشكلات ظهرت مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حيث لم يعد هناك توريد من جانب روسيا وأوكرانيا والعقوبات على روسيا .

وأشار إلي أنه أصبح هناك حالة من الخوف ونقص في مصادر الطاقة ، بجانب نقض في الألومنيوم والحديد وبعض المصانع عطلت خطوط الإنتاج، ونقص في زيوت الطعام والحبوب وأثرت بشكل كبير على ألمانيا وعلى حياة المواطن الألماني بشكل مباشر، ولجأ المواطن إلى ترشيد استهلاكه .



