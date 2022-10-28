عميد آداب الزقازيق الأسبق: قانون الأحوال الشخصية يحتاج لإعادة نظر

كشف الدكتور حسن حماد العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق، أهمية إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح حماد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" بقناة "اي تي سي"،:" : "المرأة مازالت الطرف الأضعف، متابعا:" قوانين الأحوال الشخصية تحتاج إعادة نظر".

وأضاف:" دائما ينظر بنظرة دونية للمرأة وهي الطرف المظلوم في قانون الأحوال الشخصية، لافتا إلى أن القانون والدستور لا يفرق بين الراجل والمرأة.

واكمل:" أتمني من القانون الجديد الذى سيتم مناقشته خلال جلسات الحوار الوطني انصاف المرأة ومنحها حقها بشكل كامل".