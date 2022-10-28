صحف الكويت .. ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر وبرلمان العراق يمنح يمنح الثقة لحكومة السوداني

مصر تتوصل لاتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 9 مليارات دولار

المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%

"الوكالة الذرية": سنجري تدقيقا مستقلا في أوكرانيا بشأن "القنبلة القذرة"

الاتحاد الأوروبي يحظر بيع سيارات الوقود الأحفوري اعتبارا من 2035

روسيا تطلب تحقيقا أمميا في "أنشطة بيولوجية" أمريكية بأوكرانيا

بلينكن: استخدام روسيا لمسيرة إيرانية في أوكرانيا أمر مرعب

الرئيس اللبناني: الحوار سيحدد مستقبل الحدود مع إسرائيل

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه الصندوق يؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفًا أن "الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وراءه جهد شاق من المفاوضات المستمرة لفترة".

وقالت "القبس" إن البنك المركزي المصري قال إن و لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 713.75%.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس اللبناني أكد أن الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل من شأنه أن يمنع الحرب، وإن الوضع الكامل للحدود الجنوبية سيحل من خلال "الحوار".

وأفادت "الوطن" بأن مجلس النواب العراقي، صادق على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران.

وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني في تغريدة له بعد منح ثقة البرلمان: "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".

دوليًا، ذكرت "الوطن" أن الملياردير إيلون ماسك، أتم صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكانت خطوته الأولى بعد إتمام الصفقة هي إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أنها ستزور موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع بناء على طلب كييف، فيما يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بتدمير أدلة تظهر تطويرها "قنبلة قذرة".

وذكرت "الوطن" أن روسيا طلبت من مجلس الأمن الدولي إطلاق تحقيق أممي في ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، وهو ما وصفته أمريكا بأنه "محض افتراء".

ونقلت "الأنباء" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن استخدام القوات الروسية لطائرات مسيرة إيرانية أمر "مرعب"، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفاءها عازمون على منع تسليم هذه الأسلحة.

وقالت "القبس" إن الاتحاد الأوروبي توصل، لاتفاق بشأن قانون يحظر فعليا بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارا من عام 2035؛ بهدف تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.

واتفق المفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ضرورة أن تخفض شركات صناعة السيارات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% بحلول عام 2035، مما يجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في التكتل الذي يضم 27 دولة.