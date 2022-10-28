اتجوزت 9 مرات ومش بصاحب .. إطلالات دينا الراقصة بعد تصريحاتها المثيرة عن الرجال|شاهد

تصدرت الراقصة دينا، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل من خلال تصريحاتها حول الرجال، قائلة: "مش بصاحب .. واتجوزت 9 مرات".

وتتميز الراقصة دينا بجسمها الممشوق فهي تحافظ على وزن ثابت لا تزيد عنه وهو ما يكشف عن رشاقتها و خصرها الصغير ، ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع اللمسات البسيطة من المكياج من خلال رسم العيون بالكحل وأحمر الشفاه.

وتعتمد الراقصة دينا على الملابس الجريئة من خلال ظهورها ببدل الرقص او الملابس الكاجوال المكشوفة، وفى هذا التقرير نعرض لكم اجمل إطلالتها.

تحدثت الراقصة دينا عن العديد من الأسرار في حياتها الزوجية، مشيرة إلى أنها أحبت مرة واحدة فقط في حياتها وتزوجت في سن الـ 23، أولى زيجاتها، ومجمل الزواج 9 مرات.

وقالت دينا خلال لقائها ببرنامج “الستات”: مفيش راجل من اللي اتجوزتهم يستحق أسيب علشانه الرقص، ومحدش بيجبرني على حاجة، وزوجي ده كان حب حياتي، وعندي استعداد إني أرجع له تاني وأتمنى ذلك، بس مش أنا الشخص اللي أقدر أعمل المبادر