روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي في إقليم ستافروبول

أفادت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم القبض على أربعة من أنصار “القوميين الأوكرانيين” في إقليم ستافروبول بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي على منشأة إدارية.

وجاء في بيان الوكالة: "تم إحباط عمل إرهابي لمجموعة منظمة من الأشخاص (أربعة أشخاص) كانوا يخططون لارتكابه في إقليم ستافروبول. وهم من المؤيدين لإيديولوجية المنظمات القومية الأوكرانية، وخطّط المعتقلون القيام بعمل إرهابي في أحد المرافق الإدارية في المنطقة".

وأثناء تفتيش منزل المحتجزين وفي المخبأ المجهز في منطقة بريدغورني في إقليم ستافروبول، تم مصادرة أسلحة نارية وأجهزة متفجرة جاهزة ومكونات لصنع أجهزة جديدة، فضلا عن منشورات لتنظيم أعمال شغب جماعية.

واعترف أحد المعتقلين، قائلا: "كانت لدينا النوايا والوسائل لارتكاب أعمال غير قانونية وتخريب. لقد أيدنا وشاركنا أيديولوجية فوج آزوف (الإرهابي المتطرف المحظور في روسيا) العامل في ماريوبول. لقد أعجبنا بأفعالهم، وحذونا حذوهم. وتبنينا منهم دعوات لقتل السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا، وقوات الأمن، والجيش والحكومة الحالية لروسيا".

وبحسب قوله، فإن المهاجمين أيضا "في حالة حدوث أي اضطرابات" يعتزمون المشاركة فيها إلى جانب الجيش الأوكراني. مضيفا: "لأن لدينا أسلحة وجماعة منظمة".

