قطع المياه في بعض مناطق الجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق " طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وكذا مشروعات نيو جيزة، وماونتن فيو، وويست هيلز، وجوزيف المستقبل، وسامكريت، وأبو رواش "، وذلك لمدة ١٢ ساعة بدءا من الساعة 6 مساء اليوم الجمعة ، وحتى الساعة 6 صباح غد السبت.



وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سبب قطع المياه إلى أعمال تنفيذ مشروع المونوريل والمتعارضة مع مسار خط المياه قطر ٨٠٠ مم المغذي لطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل مسار الخط.





وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

125 الخط الساخن

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.