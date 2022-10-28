السلطات الألمانية تعثر على جثة داخل الهيكل السفلي لطائرة قادمة من إيران

ذكرت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية إنه تم العثور على جثة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من طهران أمس الخميس.

وذكر موقع لوفتهانزا الإلكتروني إن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة وتم نقل الطائرة الإيرباص طراز إيه340 إلى حظيرة للصيانة.

وامتنعت لوفتهانزا والشرطة الاتحادية عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بشرطة فرانكفورت للحصول على تعقيب.

ويأتي الحادث وسط اضطرابات واسعة في إيران، أشعلتها وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب "ارتدائها ملابس غير لائقة" وتوفيت في حجز الشرطة.