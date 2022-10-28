عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الألمانية تعثر على جثة داخل الهيكل السفلي لطائرة قادمة من إيران

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية إنه تم العثور على جثة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من طهران أمس الخميس.

وذكر موقع لوفتهانزا الإلكتروني إن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة وتم نقل الطائرة الإيرباص طراز إيه340 إلى حظيرة للصيانة.

وامتنعت لوفتهانزا والشرطة الاتحادية عن التعليق. ولم يتسن الاتصال بشرطة فرانكفورت للحصول على تعقيب.

ويأتي الحادث وسط اضطرابات واسعة في إيران، أشعلتها وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب "ارتدائها ملابس غير لائقة" وتوفيت في حجز الشرطة.

بعد ثقة البرلمان العراقي.. أول تعليق من إيران على حكومة السوداني

بعد تصريحات تحريضية.. إيران تستدعي السفير الألماني

طائرة ايران جثة طهران الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطربة الملوك.. من هي الحاجة الحمداوية التي احتفى جوجل بذكراها؟

يتسبب فى سرطان الدم .. شركة عالمية تسحب نوع شامبو من الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

عكس التوقعات .. هبوط تاريخي في سعر الذهب العالمي

عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أزمة في الزمالك بسبب الإصابات قبل مواجهة الأهلي بـ السوبر .. تفاصيل

فرج عامر يكشف عن مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى

ترشيحاتنا

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

رسالة وداع عون.. كيف أغضب الرئيس اللبناني شعبه قبل ساعات من نهاية ولايته

بعد موجة الارتفاعات.. أسعار الذهب العالمية تستقر اليوم

الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها إلى القاهرة الشهر المقبل

قطع المياه في بعض مناطق الجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيبة تحذر من الإفراط في تناول الشاي الأخضر| أضرار كارثية

حلمي بكر عن أزمة شيرين وحسام: الشهرة قد تدمر أصحابها

نُقطة العريس قتله..3 رجال ينهالون بالشوم على ابن اختهم لمطالبته بميراث والدته

طريقة عمل العجة في البيت.. أحلى من المطاعم

فيديو

مقبرة حمير مسلوخة في البحيرة تثير مخاوف الأهالي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

رحلة تكتب الفصل الأخير لأسرة كاملة من 10 أفراد في المحلة.. فيديوجراف

البشرية على حافة الانهيار .. كيف هدد بوتين أمريكا والغرب؟| فيديوجراف

«دموع الرجال غالية».. أحمد العوضي يجبر خاطر شاب تعرض لحادث مأساوي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ