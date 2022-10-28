الموالح في المقدمة.. صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5.2 مليون طن خلال العام

بزيادة 335 ألف طن..

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 26 اكتوبر 2022 حيث بلغت حوالي 5 ملايين و285 ألف و820 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 335 ألف و639 طن عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 4 مليون و950 ألف و181 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان.

بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 637 ألف 71 طن، بالإضافة إلي تصدير 861 ألف 901 طن البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 386 ألف و11 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 152 ألف و445 طن، في حين احتلت الفاصوليا على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 150 ألف و 864 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 104 الف و645 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 98 الف و350 طن، يليه في المركز الثامن المانجو بإجمالي 55 الف و 538 طن.

بينما حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 36 الف و 248 طن، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 28 الف و 796 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 الف و425 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 9096 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 8722 طن.