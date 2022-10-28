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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شراء وحدات سكنية وسيارات.. صاحب محل مصوغات يغسل 20 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص (صاحب محل مصوغات "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، الأمر الذى مكنه من تكوينه وذويه ثروة بطريقة غير مشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات ، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ( 20 مليون جنيه تقريباً).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وزارة الداخلية الأموال العامة الوحدات السكنية السيارات الاسكندرية النقد الأجنبي 20 مليون جنيه

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