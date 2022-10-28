لعله خير.. أيمن الكاشف يعتذر عن التعليق على السوبر المصري

أعلن المعلق الرياضي الشهير أيمن الكاشف، إعتذاره عن التعليق على مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة.

وقال أيمن الكاشف عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بعتذر لكل الأصدقاء ولكل الناس المحترمة.. عن التعليق اليوم في مباراة السوبر المصري .. لعله خير والحمد الله”.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مباراة القمة المقرر إقامتها بين الأهلي والزمالك، اليوم الجمعة في مباراة السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض الزمالك مباراة السوبر المصري بصفته بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الأهلي اللقاء باعتباره وصيف البطولتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة:

تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وشبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية.

نجوم التعليق

ومن المقرر أن يعلق على مباراة السوبر المصري الذي يجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى الزمالك عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 و 2 ‏فارس عوض وعصام عبده بعدما حل بديلا عن على سعيد الكعبي.

فيما يعلق على مباراة السوبر المصري الذي يجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى الزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الصوتية الأولى والثانية ‏مدحت شلبي و‏أيمن الكاشف قبل إعتذاره.

ويدخل الأهلي والزمالك مباراة اليوم، بعد ضربة بداية قوية لهما سواء في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تأهلا فيها لمرحلة دور المجموعات بعد انتصارات ذهابا وإيابا في دور الـ 32 للبطولة، وكذلك بمسابقة الدوري الممتاز، إذ حصد كل فريق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين وجمع 6 نقاط كاملة، وهو ما يجعل التكافؤ شعار مباراة الليلة التي إذ من الصعب التكهن بنتيجتها وتوقع الفائز باللقب.

وطالب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اللاعبين بالتركيز في الدقائق الأولى من المباراة، خوفا من استقبال هدف مبكر، وكذلك في الدقائق الأخيرة، خاصة أن استقبال هدف في تلك الأوقات قد يكون حاسما في تحديد مصير بطل السوبر.