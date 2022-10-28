مصطفى حامد: كلوسيز قلل من خطر البرد والإصابة بالسكر

قال الدكتور مصطفى حامد استشارى أمراض باطنة، إن المناعة تتكون من أنسجة وخلايا، وأن الجسم يحتاج لتواجد 3 عناصر منها الأوميجا 3، فيتامينى أ، د لأنهم مسئولين عن 70% من تقوية جهاز المناعة.



وأضاف "حامد" خلال حواره مع برنامج “بنت البلد”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،أن الكلوسيز الذى يتكون من أوميجا 3 وفيتامين أ و فيتامين د يقلل من خطر الإصابة بالسكر وعددا من الامراض الأخرى.

جهاز المناعة

وتابع مصطفى حامد أن كلوسيز يقوى جهاز المناعة ويقلل من التهابات البرد والانفلونزا ويحد من وصوله للجهاز التنفسى العلوى والسفلى، لافتا إلى أنه متوفر فى الصيدليات.



وأشار إلى أن الإصابة بالبرد لا تعنى الإصابة بـ "اللوز"، ونصح بتناول أطعمة صحية ومنها فيتامين سى، الزنك، الخضروات والفواكه، السمك، المكسرات.