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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب متغيرات أوميكرون .. بريطانيا مهددة بموجة شرسة لوباء كورونا الشتاء الحالي

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

حددت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عددًا من متغيرات أوميكرون التي يمكن أن تغذي موجات عودة ظهور عدوى كوفيد 19 مع تقدم فصل الشتاء.

وذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها تدرس ما يسمى بالسلالات المتحورة BQ.1 و XBB من متغير اوميكرون بالإضافة إلى العديد من المتغيرات الجديدة لعائلة BA.2.

وحذرت وكالة الصحة البريطانية من أن متغيرات BA.2 الناشئة حديثًا لديها القدرة على إحداث موجات جديدة من العدوى؛ حيث تظهر الدراسات المختبرية أنها يمكن أن تتجنب جزئيًا المناعة الموجودة.

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وقالت ميرا تشاند، مديرة العدوى السريرية والناشئة في بريطانيا، في بيان: “ليس من غير المتوقع ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا SARS-CoV-2، ويظل التطعيم هو أفضل دفاع لنا ضد موجات Covid-19 المستقبلية”

ويأتي تركيز بريطانيا المتزايد على هذه المتغيرات الفرعية الجديدة بعد أسبوع من قول السلطات الصحية الأوروبية إن المتغير BQ.1 وسلالته الفرعية BQ.1.1 سيقودان على الأرجح موجة أخرى من عدوى كوفيد 19 عبر القارة في نهاية هذا العام.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المتغيرات الفرعية BQ.1 تكتسب أيضًا أرضية في الولايات المتحدة، حيث تكون مسؤولة عن ما يقدر بنحو 16.6 ٪ من الحالات. 

وفي الوقت نفسه ، يُعتقد أن متغير XBB قد ساهم في الارتفاع الأخير في الحالات في سنغافورة ، حسبما ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية.

وتدفع المملكة المتحدة من خلال جولة جديدة من جرعات اللقاح المعززة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة لمنع حدوث طفرة في مرض كوفيد الحاد والموت في فصل الشتاء.

وشهدت الحالات ارتفاعًا حادًا منذ الصيف. 

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