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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهرجان القاهرة السينمائي: لن يتم منع أحد من الدخول بسبب ملابسه

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

قال المخرج والكاتب أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، إن مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام  سيكون "واعد" ،  وان التعاون مع الفنان حسين فهمي "ممتع" ولديه مغامرة كبيرة وأفكار جريئة. 

 

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وأضاف امير رمسيس، خلال مداخلته مع الإعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض والذي يذاع على شاشة الحياة  أن حسين فهمي صاحب فكرة ترميم أفلام مصرية في دورة القاهرة السينمائي هذا العام موضحا أن الفكرة ستتكلف كثيرا 
وأوضح رمسيس أن  دورة مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام راعت قضية المناخ فيما يخص المطبوعات واستخدام البلاستيك مضيفا أنه تم وضع  الـdress code للفنانين مناشدا الفنانين الالتزام بها خاصة أنه كانت هناك "  ريش وحاجات بتنور." يرتديها الفنانون في المهرجانات السابقة لا تعبر عن ثقافتنا موضحا اننا  نحاول نقضي على فكرة بعض الفنانين بجذب الانتباه من خلال اللبس.

 

حالة عدم الالتزام بالكود دريس


واضاف رمسيس، بأنه لن يتم منع فنان من الدخول لمهرجان القاهرة بسبب لبسه رغم أنه في المهرجانات العالمية يتم المنع في حالة عدم الالتزام بالكود دريس.  

امير رمسيس القاهرة السينمائي اخبار التوك شو واعد حسين فهمي

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