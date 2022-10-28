حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: سيب الموبايل هتحقق كل أحلامك.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه عندما يترك الطلاب الموبايل في مرحلة الثانوية العامة سيحقق كل طالب المجموع الذي يتمناه ويدخل الكلية التي يحلم بها.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن استخدام الموبايل بصورة مستمرة أصبح مثل الإدمان، وله العديد من التأثيرات السلبية على تركيز العقل وضعف الذاكرة، وبالتالي سيصبح هناك صعوبة في تحقيق الدرجات.

وتابع: أنه لا يوجد لديه أي حساب على الفيس بوك أو الواتس آب، موضحًا أنه بعد ظهور الموبايل زادت نسبة النسيان لدى الأشخاص، مؤكدًا أن أنشأ حسابا له على الواتساب كان يأخذ من وقته 4 ساعات يوميا.



نسيان المعلومات

ووجه موافي نصيحة لطلاب الثانوية العامة لعدم نسيان ما تمت مذاكرته، موضحًا أن أفضل طريقة لعدم نسيان المعلومات شرح الطالب لنفسه ما تمت مذاكرته، بالإضافة إلى كتابتها في نقاط مختصرة.

وأكد حسام موافي، أن الطريق الحقيقي لتحصيل أكبر قدر من الدرجات يكون خلال الاستيعاب وتنظيم الوقت ومذاكرة الموضوعات وفقًا للكم والكيف.

وأردف أن تقسيم الجدول الدراسي لطلاب الثانوية ليس من خلال الوقت فقط، بل يكون من خلال إنجاز جزء معين من المقرر الدراسي يوميًا.