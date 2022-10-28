تاو: سعيد بالوقوف من جديد على منصات التتويج مع الأهلي ‏

أبدي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب ‏السوبر المصري الذي توج به الفريق بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي ‏أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والوقوف من جديد على ‏منصات التتويج مع الفريق.‏

وأوضح تاو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر ثقة الجماهير خلال مباراة اليوم من خلال الفوز ‏بالتتويج باللقب والذي يعد خير انطلاقة للفريق في الموسم الجديد.‏

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الاجواء في استاد هزاع بن زايد كانت مضيئة وأكثر ‏من رائعة من الحضور الجماهيري الكبير، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم دائما ما يكونون كلمة ‏السر في الفوز بالألقاب.‏

واختتم تاو تصريحاته بالتأكيد على أن السوبر المصري بداية من أجل حصد المزيد من ‏الألقاب في الموسم الجديد والوقوف على منصات التتويج وإسعاد الجماهير التي دائما كما ‏تساند وتدعم اللاعبين.‏