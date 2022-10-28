تاو: سعيد بالوقوف من جديد على منصات التتويج مع الأهلي ‏

أبدي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز بلقب السوبر المصري الذي توج به الفريق بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والوقوف من جديد على منصات التتويج مع الفريق.
وأوضح تاو أن لاعبي الأهلي كانوا على قدر ثقة الجماهير خلال مباراة اليوم من خلال الفوز بالتتويج باللقب والذي يعد خير انطلاقة للفريق في الموسم الجديد.
وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الاجواء في استاد هزاع بن زايد كانت مضيئة وأكثر من رائعة من الحضور الجماهيري الكبير، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم دائما ما يكونون كلمة السر في الفوز بالألقاب.
واختتم تاو تصريحاته بالتأكيد على أن السوبر المصري بداية من أجل حصد المزيد من الألقاب في الموسم الجديد والوقوف على منصات التتويج وإسعاد الجماهير التي دائما كما تساند وتدعم اللاعبين.