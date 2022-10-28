عطل يضرب موقع التواصل.. 65% نسبة التأثر في "فيس بوك"

أصاب موقع “فيسبوك” عطل منذ دقائق معدودة، بعدما أبلغ مستخدمو "Facebook" في عدد من البلدان حول العالم، عن وجود عطل مفاجئ أصاب شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر، حيث برزت بعض المشاكل التي منعت المستخدمين من الوصول إلى الموقع الخاص بالخدمة اليوم الجمعة.

وفقا للرسم البياني المقدم من موقع الويب المستقل Downdetector، أبلغ كثيرون أنهم يواجهون مشكلات في استخدام موقع التواصل الأشهر Facebook.

وبحسب بيانات "Downdetector"، المتخصص في رصد انقطاعات المواقع الإلكترونية، أبلغ حوالي 65% من مستخدمي موقع فيسبوك المتأثرين بالعطل، عن أنهم واجهوا مشاكل مع موقع الويب الخاص بالخدمة، بينما أبلغ حوالي 29٪ آخرون عن مشاكل في استخدام تطبيق فيسبوك خلال الساعة الماضية، بينما اشتكى 6% من المستخدمين من أنهم غير قادرين على الوصول إلى خلاصة الأخبار.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان أبلغوا في السابق عن مشاكل في تطبيق واتساب خلال الـ48 ساعة الماضية، كان من بينها مصر عدة دول.