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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التو ك شو.. وزير البترول: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز..عمرو أديب عن فوز الأهلي: بقت ليلة زرقا على دماغنا

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

عمرو أديب عن فوز الأهلي: بقت ليلة زرقا على دماغنا
علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الزمالك أمام الأهلي في بطولة السوبر المقامة بالإمارات. 
 

إبراهيم عيسى: المواطن يدرك حرج ودقة المشهد ولا يترجم ألمه بغضب
أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة على الحياة اليومية هو ما يشغل المواطن المصري الآن والمجتمع المصري لا يمكن تصور ترجمة قلقه المشوب بحالة من الإحباط أنه يترجمه لفعل غاضب ساخط.
 

حتى رجال الدين ماسلموش من لسانه|إعلامي يهاجم محمد رمضان (فيديو)
هاجم الإعلامي محمد موسى، الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة، "الشيوخ بيتكلموا عني في الجوامع والمليونيرات بينزعجوا مني".
 

"التموين": غرفة عمليات لمنع احتكار السلع الغذائية
قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الداخلية بوزارة التموين، إن وزير التموين وجه بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وسحب عينات لفحصها لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، منع احتكار أي سلعة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع.
 

حسام موافي لطلاب الثانوية العامة: سيب الموبايل هتحقق كل أحلامك.. فيديو
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه عندما يترك الطلاب الموبايل في مرحلة الثانوية العامة سيحقق كل طالب المجموع الذي يتمناه ويدخل الكلية التي يحلم بها.
 

وزيرة الثقافة : الشركة المتحدة تلعب دور سينما الشعب في المحافظات
قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال مداخلتها مع إيمان أبوطالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن مهرجان الموسيقى العربية هذا العام يعد من الأحداث الاحتفالية ويتضمن مؤتمر الموسيقى العربية.
 

متوتر شويتين تلاتة .. إبراهيم فايق يعلق على أداء حكم السوبر المصري
علق الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على اداء حكم مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.
 

مصطفى بكري: الإخوان قادوا عمليات التخريب في 28 يناير 2011
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انضمام محمد البرداعى للحركات المعارضة مثل « كلنا خالد سعيد، كفاية» قبل ثورة 2011، كان سبب في تأجيج الاحتجاجات وتشجيع لبعض الحركات الأخرى، مؤكدًا أن مطالب الحركات المعارضة والشعب قبل 25 يناير كانت مطالب عادلة من أجل الإصلاح.


ابنة فنان شهير باكية : بابا أصيب بجلطة قبل وفاته أثّرت عليه نفسيًا
قالت الفنانة نشوى علي عبد الرحيم ابنة الفنان الراحل علي عبد الرحيم، إن والدها أصيب بجلطة قبل 6 سنوات من وفاته.
 

وزير البترول: نهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز .. فيديو
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن أزمة الطاقة العالمية فرصة أمام مصر خاصة فى ظل وجود فائض من الغاز الطبيعى.

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