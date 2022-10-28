مافيش بروفيسرات.. فرج عامر بعد فوز الأهلي بالسوبر: "كولر هو الأستاذ"

عبر فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، عن سعادته بفوز الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



وكتب فرج عامر عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “مباراة كلاسيكو العرب أو سوبر الأهلي والزمالك، لم يكن المهم الفوز بالمباراة فقط لكن هناك مكاسب أكتر من الكأس بكتير أولهم أن الأهلي لم يكن في حاجة لصفقات من لاعبي الدوري المصري، لأن الأهلي يملك أفضل اللاعبين لكن لم يكن لدي الأهلي مدير فني يستحق أن يقود الأهلي، ولذلك أهم صفقة هي كولر الذي أعاد الروح والشكل واللعب والفدائية للاعبي الأهلي”.



وتابع: "كولر فهم الأهلي عايز ايه والأهلي مطلوب من لاعبيه ايه وهو مدير فني استاذ، وحط أي مدير فني آخر في الدوري العام المصري في مكانه الطبيعي، مفيش بروفيسرات ولا أساتذة ولا دكاترة تدريب، كولر هو الاستاذ".

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و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.