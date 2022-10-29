فودة يفتتح أول قرية بدوية بالمنطقة الخضراء.. استعدادا لاستضافة قمة المناخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم اول قرية بدوية بالمنطقة الخضراء المقامة بحديقة السلام بشرم الشيخ بالقرب من قاعة المؤتمرات الكبري التي سوف يعقد فيها مؤتمر المناخ

وأشاد فودة خلال الافتتاح بما ستقدمه القرية البدوية من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، وبما من تعكس طابع الحياة البدوية، بما يسهم فى الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

يشار إلي أن المنطقة الخضراء تُعد منصة تمكن مجتمع الأعمال والشباب والمرأة والمجتمع المدني والسكان المحليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم من التعبير عن أنفسهم وإيصال أصواتهم، وذلك من خلال المعارض والأحداث الجانبية التى سيتم إقامتها بها، كما ستسمح بتوفير حلقة وصل بين هذه الفئات والوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر والمفاوضين للاستماع والاطلاع على مختلف الرؤى والأفكار والحلول المقترحة والنماذج الناجحة.

كما سيتم فيها مناقشة بعض الموضوعات ذات الأهمية المرتبطة بتغير المناخ، كما ستقام مجموعة من الأحداث الجانبية المتعلقة بموضوعات هامة مثل التمويل ومشاركة الشباب والمجتمع المدني والمرأة والتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة و الحياد الكربوني.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي وزارة البيئة، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدداً من مستثمري شرم الشيخ.

افتتاح القرية البدوي.

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