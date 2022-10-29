عاملة مصيبة "ارجع يا حموكشة".. سيدة تثير الجدل بـ"يافطة" غريبة في بلقاس

انتشرت لافتة مثيرة للجدل من مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية على مواقع التواصل الاجتماعي تقول "ارجع يا حموكشة".

نشرت سيدة مصرية لافتة مثيرة للجدل على أحد المباني في مدينة بلقاس بـ الدقهلية كتبت فيها عبارات مناجاة لشخص يدعى "حموكشة" تطلب منه العودة إليها بشكل يثير السخرية.

كتبت السيدة على "اليافطة" الغريبة المعلقة على أحد مباني بلقاس في الدقهلية: "حموكشة انا عارفة إني عاملة مصيبة بس لو غلطت في حقك قدام اتنين انا بتأسفلك قدام بلقاس كلها.. والله انت عارف إني مجنونة ومتخلفة في وقت عصبيتي - قولتلي انا أرجل من (.....) كلهم.. سامحني بقى يا خوخة الشتا داخل.. وربنا اجي اعتصملك قدام البيت بالكلسون عارفني مجنونة وبحبك.. على فكرة هتجوزك وهلبسك سوبرمان".

سخرية وسخط بين المستخدمين

كانت اللافتة غريبة وأثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من المستخدمين الساخرين وكذلك الغاضبين من الحال الذي وصل إليه الناس.

كتب أحد المستخدمين: "بلقاس تنتفض"، بينما كتب آخر يقول: "مين حموكشة ده؟ وخوخة كمان؟ علاقة مريبة".

وعلقت مستخدمة ساخرة: "بس لو غلطت في حقك بين اتنين فأنا فضحتك قدام أمة لا إله إلا الله".

بينما سخط آخرين على الأسلوب الغريب وغير المهذب لصاحبة اللافتة، كتبت مستخدمة: "والله الناس اتجننت ربنا يطلعنا منها علي خير"، وكتبت أخرى: "إن لم تستح فافعل ما شئت".