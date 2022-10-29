تشوهات في وجه وفاء سالم بسبب عملية تجميل .. الفنانة تكشف التفاصيل

كشفت الفنانة وفاء سالم، تفاصيل تعرضها لأخطاء طبية خلال إجرائها عدد من العمليات التجميلية في الوجه.

وقالت وفاء سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" "على مدار السنوات تعرضت إلى حقن في الوجه لدى كبار الأطباء وكل مرة كان يقوم طبيب بعمل حقن على أساس إصلاح المشكلة التي تسبب فيها الطبيب السابق".



وأوضحت وفاء سالم:" كنت أشاهد النتيجة وأجد تشوهات في وجهي والبعض كان محرج أن يخبرني وحتى أدائي لم يكن يعجبني وصلت لمرحلة أنني لا أريد الذهاب إلى أي طبيب والأطباء يقولون إنهم غير قادرين على التعامل مع الحالة وأغلب الأطباء رفضوا التدخل".

وأضافت وفاء سالم:" قابلت طبيب نبيل غرابة وقال إنه يحتاج إلى أشعة أولا وحين أجري الأشعة وجد أن هناك صديد وصل للشبكية والمخ والحمد لله أنقذني الله".

وأكملت: "كنت أتمنى ألا يحدث ذلك أنا عدت بنسبة كبيرة إلى شكلي الطبيعي أنا لا أريد عمليات تجميل أنا اريد العودة كما كنت يتبقى جزئية في الوجه حقنت بشكل دائم ولا أفهم كيف طبيب لديه ضمير بعمل الحقن الدائم بالفيلر؟".

