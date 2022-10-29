وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

فى أول ظهور لها..

كشفت الفنانة وفاء سالم عن تفاصيل خضوعها الى عملية لإصلاح بعض التشوهات التى تعرضت لها إثر إجرائها عمليات تجميل خاطئة.

وتابعت وفاء سالم فى تصريحات تليفزيونية لـ برنامج الحكاية مع البرنامج عمرو أديب : حيث قالت أنها على مدار السنوات الماضية تعرضت إلى حقن خطأ من قبل بعد الأطباء المعروفين، مؤكدة أن الأمر أثر عليها فنياً بسبب التشوهات التي أصابتها.

وأضافت وفاء سالم: بعض الأطباء رفضوا القيام بأي إجراء لإصلاح التشوهات فى وجهي، لأنها منطقة أعصاب.

واستكملت : ان الطبيب سمير غرابه قام بإجراء العملية لإصلاح التشوهات، وفوجئ اثناء العملية أن هناك صديد كاد أن يصل إلى الشبكية والمخ ، بسبب حقن الفيلر الخطأ الذى تعرضت له .

وتضيف وفاء سالم : حقن الفيلر الذي قمت به كان لإصلاح التشوهات السابقة، وكان من المفترض ان يحدث ذلك، وحاليا بعد إجراء العملية الأخيرة عدت إلى نسبة كبيرة جداً إلى شكلي الطبيعي .

وكان موقع صدي البلد قد نشر تفاصيل خضوع الفنانة وفاء سالم الى عملية لاصلاح التشوهات التى اصابت وجها بسبب عمليات التجميل الخا التى تعرضت لها .