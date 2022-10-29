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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. شاهد أحدث ظهور لـ هند صبري عبر انستجرام

صدى البلد

حرصت الفنانة هند صبري، علي مشاركة  جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي  “إنستجرام”.

وتألقت هند صبرى بأطلالة شتوية جذابة بالكاجوال  وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.

 

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شاهد .. أحدث ظهور لـ هند صبرى على إنستجرام

يذكر أنه روجت النجمة، هند صبري، لفيلم "فضل ونعمة"، ونشرت أغنية "ديس" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت صبري عبر الأغنية معلقة:"أغنية ديس #فضل_ونعمةالفيلم دلوقتي في كل سينمات مصر والوطن العربي ".

وتمكن فيلم “فضل ونعمة” من تصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه في السينمات المصرية، حيث حقق العمل 368,005 ألف جنيه ليحتل المركز الأول.

 

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