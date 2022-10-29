بشري وكمال رمزي أعضاء لجان تحكيم قرطاج السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج السينمائي عن أختيار الفنانة بشري عضو لجنة تحكيم فى المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة والقصيرة .

كما اختارت الناقد المصري كمال رمزي عضو لجنة تحكيم فى أسبوع قرطاج للنقاد .

يشهد الفيلم الروائي الحياة ما بعد للمخرج أنيس جعاد عرضه الأول في العالم العربي ضمن فعاليات النسخة 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية الذي يُقام في الفترة بين 29 أكتوبر الأول إلى 5 نوفمبر.

وسيحصل الفيلم على ثلاثة عروض في ثلاثة أماكن مختلفة، وهي قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة وفي سينما ABC والعرض الثالث بسينما زفير المرسى.

أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس عام 1961، وتشهد النسخة الحالية بعث قسم أسبوع نقاد مهرجان قرطاج، المخصص للعمل الروائي الأول والثاني، وسيكون هذا الجزء من المسابقة الرسمية مفتوحًا لجميع صانعي الأفلام من كلّ أنحاء العالم ضمن برمجة تتكون من سبعة أفلام طويلة، مع انطلاق قسم أيام قرطاج لصناعة السينما هذه السنة.

وكان الفيلم قد عُرض في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم بطشقند في أوزبكستان، ومهرجان الفيلم العربي في بروكسل بلجيكا. ومهرجان أميان الدولي بفرنسا. كما اختير للمشاركة في ورشة فاينال كات بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال دعم من مؤسسة آفاق، وورشة تكميل في أيام قرطاج السينمائية، والمركز الوطني للسينما والصور المتحركة.

تدور أحداث الفيلم في الجزائر بقرية صغيرة حيث تنتشر شائعة عن عاملة النظافة هاجر، فتضطر إلى الهروب من القرية برفقة ابنها جميل. وتبدأ قصة من الشقاء للبقاء على قيد الحياة إذ تحارب هاجر لحماية نفسها وابنها من المجرمين الذي يسكنون المدينة.

الفيلم من تأليف وإخراج أنيس جعاد، وبطولة ليديا لعريني وأحمد بلمومن وجمال بارك وسمير الحكيم، ومدير التصوير أحمد طلنتكيت، هندسة الصوت محمد أمين نجار، ومونتاج فاليري بيكو، وإنتاج Alegria Production، والمنتج منصف ديليسي وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.