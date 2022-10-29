عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد المنسي قنديل يصدر مجموعته الجديدة “من قتل مريم الصافي”

غلاف من قتل مريم
غلاف من قتل مريم الصافي

تصدر قريبا عن دار الشروق المجموعة القصصية “من قتل مريم الصافي؟” للأديب الكبير محمد المنسي قنديل.

وعن المجموعة نذكر:
– في عام 1970 وبينما كان محمد المنسي قنديل طالبًا في كلية طب المنصورة، فاز بالجائزة الأولى لنادي القصة عن قصة «أغنية المشرحة الخالية» قبل أن يضمها في كتابه الأول «من قتل مريم الصافي؟» الذي فاز بجائزة الدولة التشجيعية عام 1988.

txt

استغرق 40 عاما.. كتاب جديد يتتبع مسار "الرسول" وأعظم رحلة للجزيرة العربية

txt

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

يضم هذا الكتاب 14 قصة، كُتب معظمها في أواخر الستينيات وحتى منتصف السبعينيات، يربط بينها جميعًا أسلوب الكاتب السردي العذب المميز الذي بدأ منذ كتابه الأول.

يتنقل بنا المنسي قنديل عبر هذه القصص من رحلة المعلم منسي تاجر الأقمشة إلى مركز المحلة، إلى العودة المفاجئة للمماليك من تحت الثرى، ومن صدمة ضابط حين يصل إلى موطن شهيد، وصولًا إلى قصة محقق بائس يبحث عن طرف خيط لجريمة غامضة لكنه يجد نفسه في مواجهة أخيرة مع مريم الصافي.

يذكر أن محمد المنسي قنديل؛ روائي مصري، تخرج في كلية الطب عام 1975، ولكنه انشغل بإعادة كتابة التراث فاعتزل الطب وتفرغ للكتابة. حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 1988. صدرت له عدة مجموعات قصصية وروايات؛ منها: «قمر على سمرقند» التي فازت بجائزة «ساويرس» للآداب عام 2006، و«يوم غائم في البر الغربي» التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2010، و«كتيبة سوداء» التي وصلت إلى القائمة الطويلة في الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2016. وفي عام 2021 حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

مصر المجموعة القصصية نادي القصة كتاب جريمة غامضة التراث الجائزة العالمية للرواية العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

شيكابالا يرافق مؤمن زكريا لمنصة التتويج.. وأمير مرتضى يستوقفهم لهذا السبب.. فيديو

ترشيحاتنا

4 ربيع الآخر 1444هـ .. 14 دعوة و3 أعمال لا تغفلها في يوم هجري مميز

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

جيفري دامر.. تفاصيل عن حياة أشهر سفاح رجال في العالم.. كيف قتل؟

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فوائد الصلاة على النبي الكريم .. 5 أمور تتحقق مع الفجر

مجلس النواب يناقش الثلاثاء المقبل عقوبات جديدة علي جرائم الابتزاز الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

3 أعشاب تساعد على تنظيم ضربات القلب|تعرف عليها

فيديو

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ