عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

الأديب الراحل بهاء
الأديب الراحل بهاء طاهر وصافي ناز كاظم

عادت الكاتبة والناقدة المصرية "صافي ناز كاظم" لتثير الجدل من جديد بآرائها، لكن هذه المرة كانت عبر إبداء رأيها في الأديب الراحل بهاء طاهر، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 87 عاما.

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر

نشرت عبر حسابها قبل ساعات، رأيها في الأديب والكاتب والمترجم الراحل بهاء طاهر، وقالت: "مات بهاء طاهر: كان من كوابيس جيلي الثقافية؛ لو جاملناه نقول : روائي متوسط الموهبة. إستحل لنفسه جوائز كثيرة مُغتصبة ممن كانوا أحق".

txt

تعرف على سبب رفض الأديب بهاء طاهر تسلم جائزة مبارك للآداب

txt

صاحب واحة الغروب| سبب هجرة بهاء طاهر من مصر وعمله في جنيف

سرعان ما تصدرت كلماتها مواقع التواصل الاجتماعي، لتشكل حالة من الجدل بين المثقفين ومحبي الأديب الراحل، وآخرين رافضين إبداء الرأي إلا بعد موت الشخص.

حملة للدفاع عن بهاء طاهر

كتب الفنان أحمد صادق: "اذكروا محاسن موتاكم"، لترد عليه قائلة "ليس موتايا"، وقال المفكر فكري خروب: "هذا الرأي لم يقله أحد غيرك من الناعين بل امتدحوا فكره وأدبه وعبقريته وموهبته وفلسفته وجرأته وحكمته ووطنيته واعتزازه بذاته وكرمه وفضله على المبتدئين …. الخ فأصبحتُ فى حيرة لا أحسد عليها".

كذلك رفض علي النويشي كتابة هذا الرأي بعد رحيله، وقال: "رأي غريب يا أستاذتنا، ولما تكتبي حاجة خطيرة على رجل ملك حبه قلوب الناس ان تذكري السبب، والا نأخذ بالأحوط في ذكر محاسن الموتى.. تحياتي لحضرتك، وكنت أتمنى لو قلتي هذا الكلام وهو مازال بيننا، ليمكنه الرد، عموما ان كتبتي مقال وسوقتي فيه أسبابك، سيكون هذا أفضل".

وتساءلت الكاتبة ماجدة القاضي، عن طبيعة العرقلة التى قام بها بهاء طاهر لجيلها وهل الجوائز تمنح أم تستحل وفقا لتعليقها، وتابعت: "بهاء طاهر ليس بالأديب المتوسط الموهبة بأى حال تشهد له لغته وأعماله ومحبة القارىء له على الرغم من إنتاجه القليل وبعده عن الأضواء سبحان الله فيمن يعشقون الأكل في الموتى لانهم غير قادرين على الرد".

بهاء طاهر أعظم الكتاب

ودافع عن سيرته عبدالمجيد راشد قائلا: "اما جيلنا فيراه من أعظم الكتاب .. و يستحق أكثر و أكثر
و يكفينا أنه الهمنا الكثير و الكثير فى أعماله المحترمة التى لا يقدرها الا من يعرف قيمتها دون غل أو سواد عقل و قلب.

وتابع: "يكفينا بالأمس حلمت بك و قالت ضحى و الحب فى المنفى و خالتى صفية و الدير و انا الملك جئت .. و أبناء رفاعة.. رحمه الله و أكرم مثواه فى جنته.. استراح من سواد قلوب و عقول من يحملون سكينا فى اقلامهم".

عبرت الكاتبة هند جعفر عن استيائها من رأي الناقدة صافي ناز كاظم، وقالت: "كان طاهر مهاجرا عاش في سويسرا، ومقل جدا في أعماله، وما المقصود بكلمة استحل جوائز ؟"، خاصة أنه تنازل بالفعل عن جائزة من أجل رجاء النقاش والعهدة على مقال لسعد القرش في جريدة الأهرام.

صافي ناز كاظم إبداعات بهاء طاهر اعمال بهاء طاهر هجوم على بهاء طاهر الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يصدم الزملكاوية: مفيش بطولات تاني في عهد فيريرا.. فيديو

البنك المركزي يعلن زيادة حد الاستثناء من التعامل بالاعتمادات المستندية الى 500 الف دولار.. نواب: يسهم في تشجيع الصناعة وتلبية احتياجات الأسواق .. وينهى تكدس البضائع فى الموانئ

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

بيان عاجل من إيلون ماسك بشأن سياسات المحتوى في تويتر

فيفو تستعد لطرح +Vivo X90 Pro بمعالج Gen 2 وجودة شاشة 2K

اتحاد الغرف يناشد التجار بالأمانة وعدم المغالاة في أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

3 أعشاب تساعد على تنظيم ضربات القلب|تعرف عليها

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. زيادة في الدخل تنتظرك

فيديو

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ