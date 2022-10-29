عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتطوير الصناعة.. رسوم على السيارات الجديدة العاملة بالبنزين للحد من الكربون

رسوم على السيارات
رسوم على السيارات في مصر

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة أمس بالتصديق عليه، ويأتي هذا القانون لدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التغير المناخي والحفاظ على  البيئة.

txt

يتم تطبيقه اليوم.. مصر تواجه تحدي الدولار بقانون جديد لجذب العملة الصعبة|تفاصيل

txt

رسميا.. سيارات بلا جمارك للمصريين بالخارج بعد تصديق الرئيس السيسي

قانون جديد لفرض رسوم على السيارات في مصر

 

ويتم ذلك عن طريق تقليل الاعتماد على السيارات المستخدمة للوقود والبنزين أملا في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة من هذا النوع من السيارات والذي يكون له تداعيات سلبية ويؤدي إلى تفاقم ظاهرة التغير المناخي.

50 ألف جنيه رسوم على السيارات في مصر

 

القانون الجديد جاء فارضا رسم يبدأ من 1000 جنيه ولا يتخطى خمسين ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.

محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

 إعفاء هذه الانواع من الرسوم 

 

وجاءت الفئات الممنوحة من هذه الرسوم السابق ذكرها في القانون وهي :

السيارات صديقة البيئة

سيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019

أين تذهب رسوم السيارات بعد تحصيلها من الضرائب والجمارك

 

ونص القانون على أن مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك، هم من يتولون تحصيل هذه الرسوم.

 

نص القانون على أن تذهب هذه الرسوم إلى حساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، أما باقي الحصيلة فتذهب للخزانة العامة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صناعة السيارات رسوم على السيارات في مصر ارتفاع اسعار السيارات في مصر قانون جديد لفرض رسوم على السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

ترشيحاتنا

السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل آل قاسم الثاني

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

معنى الهمز واللمز المنهي عنه في القرآن.. فاعله ملعون

ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد تونس بـ أزمة حليب.. ماذا يحدث؟

10 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

أمل مصر لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.. ماذا يحتاج القطاع الصناعي للنهوض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة من شخصين تضع رئيسة وزراء إيطاليا في موقف محرج.. شاهد

جمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ