تويتر تؤكد: بيع الشركة لـ إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار رسميا

أكدت شركة تويتر Twitter الأمريكية، في ملف للأوراق المالية أمس الجمعة بيع جميع أصول وأسهم الشركة إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وإتمام صفقة الاستحواذ التاريخية التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، مما جعل أغنى رجل في العالم مسؤولا عن واحدة من أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذا في العالم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "cnn"، قالت تويتر إن الصفقة "أصبحت سارية المفعول" مساء يوم الخميس بشكل رسمي، كجزء من ملف تخطر فيه بنيتها الشطب من بورصة نيويورك، وهي الخطوة التي حدثت في وقت لاحق يوم الجمعة.

إيلون ماسك يطرد مسؤولين كبار بـ تويتر

كما غرد إيلون ماسك، للإعلان عن شرائه منصة تويتر بشكل رسمي، كتب تغريدة على حسابه قائلا "تم تحرير الطائر".

وبعد ساعات من استحواذه على المنصة، وفي أول قرار له بعد أن أصبح رسميا الرئيس تنفيذي للشركة، قام إيلون ماسك بإقالة كلا من الرئيس التنفيذي السابق لـ تويتر باراج أجروال، والمدير المالي نيد سيجال وكبير مسؤولي الشؤون القانونية والسياسات في الشركة ، فيجايا جادي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الرئيس التنفيذي واثنان من المدراء التنفيذيين، سيحصلون على 104 ملايين دولار تعويضات نهاية الخدمة من إيلون ماسك، بالإضافة إلى 65 مليونا و200 ألف ثمن ما يملكون من أسهم حصلوا عليها كمكافآت أثناء عملهم في شركة تويتر.

وبعد طرده لكبار المسئولين بالشركة، اشترى إيلون ماسك ما يملكه الثلاثة مدراء من أسهم كمكافآت مقابل سعر 54.20 دولار للسهم، حيث تملك فيجايا جادي 642 ألف سهم، قيمتها 38 مليونا و800 ألف دولار، ويملك نيد سيجال 406 آلاف سهم، ثمنها 22 مليونا.

وبالنسبة لـ باراج أجراوال، فهو يمتلك 155 ألف سهم، يبلغ إجنالة قيمتها 8 ملايين و400 ألف.